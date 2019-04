J’ai quand même l’impression d’entendre un craquement.

- TFI- Lapix, donc le mainstream, se sentent obligés de contredire complètement Castaner, qui bloque lui-même sur ses mots. Je suis un peu attristé du préfet, qui se met bien en spectacle devant l’ordinateur pour montrer comment il ment. Si même le corps préfectoral, dont j’ai en pu voir le sérieux pendant mon travail il y a une vingtaine d’années, devient vichyssois, cela complique pour la suite.

- C’est l’Elysée, lui-même, qui a dit désespérer parce que les GJ vont bientôt sortir les barbecues. Ce qui éclaire d’ailleurs toute la raison de la violence policière hivernale et des tentatives de pourrissement : il fallait absolument étouffer le mouvement pendant l’hiver. Maintenant, la météo longue annonce un avril pas méchant, et des mois suivants sous le Soleil permanent.

- Le film de Ruffin réunit toutes les raisons pour devenir un succès qui va réchauffer les coeurs des GJ. « Crépuscule » de Branco est toujours n° 1 des ventes à la FNAC. Il est de plus en plus difficile de monter des apparences les GJ.

- On sent tout le monde fatigué d’avance par le flop à prévoir du grand débat et que le cœur n’y est plus.

- Schiappa continue de détruire la crédibilité du gouvernement devant des animateurs accablés eux-mêmes sur les plateaux tévés. https://www.facebook.com/Planetes360/videos/272920013609665/ (Scoop en passant : elle a été présidente du Conseil de Sécurité de l’ONU durant le mois de mars, le monde a eu chaud).

- J’ignore l’audience de Sud Radio, mais la station se lâche et dit constamment le bien pour le pays que sont les gilets jaunes (compte twitter de Maïsto qui a été bloqué, il en a ouvert un autre).

- Alexandria Ocasio-Cortez, nouvelle égérie des démocrates à à la Chambre des Représentants US, prend exemple des gilets jaunes pour parler d’injustice sociale. Si ça va jusque là, le monde a un peu près compris de quoi il en retourne. https://www.youtube.com/watch?v=fLfLxN5P7_E. D’ailleurs Macron ne voyage plus, à part dans les anciennes colonies d’Afrique. Les chefs d’états ne peuvent pas trop, non plus, s’afficher avec une brèle pour son pays qui tient la main de sa maman.

- Kézaco : en Algérie des islamistes et des Arabes, on écoute tout de même les aspirations populaires, en République Universelle des Droits de l’Homme et des Merveilles on vend le pays, on fait l’autiste, on éborgne, mutile, enferme.