Convention de la droite : les discours de Raphaël Enthoven, Obertone et Ménard

@sls0

C’est aussi la réunion du national-sionisme avec deux ultra déclarés que sont Elysabeth Levy Et Goldnaldel et un plus dangereux qui l’est mais en vipère camouflée en Français : Zemmour. Menard j’ai cru que j’allais chialer quand il fait son refrain sur sa solitude vis à vis des méchants médias gauchistes. C’est quand même un sacré délire tout ça car perso je ne vois pas ou nos médias sont gauchistes. Ils font semblant d’être triste d’être les méchants mais ils savent très bien que le plus important c’est que l’on parle de vous en bien ou en mal. Et en cette période ou les médias sont de plus en plus méfiés par le peuple ils savent très bien aussi que c’est bon pour l’image d’être leurs ennemis pour construire une victoire à la Trump anti-système. Bref un beau théâtre de la haine, les uns alimentant les autres mais quand on prend de la hauteur on voit bien que tous cherchent à nous radicaliser pour faire péter le pays de l’ intérieur... Tout ça sent très très mauvais !