Emmanuel MACRON KO !

Bonjour TotoRhino, entre autres la question dite cash, c’est son air de se foutre la gueule du monde, un air goguenard, qui est de plus en plus insupportable et ça, à tous les moments même les pires ! Regardez-le, même devant Notre-dame, il semblait presque imiter Sarkozy et ses tics, je ne suis pas la seule à l’avoir remarqué, on ne sent, et ça à aucun moment, absolument aucune mais aucune sincérité chez lui ! Quoi qu’il fasse et quoi qu’il dise, il joue la comédie à fond c’est plus fort que lui, c’est un comédien permanent ! Mais comment ose-il ? !