Macron désindustrialise la France

Bah pour faire de la valeur ajoutée ( TVA autrement dit ) il faut acheter pas cher — à l’etranger — et vendre cher en France en filant des aides de tout poil.

Ce faisant ,on ferme les usines à la campagne et on ouvre des musées en ville , on tranferre des richesses du secteur prive au secteur public .... ; logique en fait tant que le titanic est à flot.

Pour info la TVA recoltée c’est 170Md par an , la totalite de l’impot sur les sociétés c’est 30Md environ , CQFD. Tout baigne jusqu’à........