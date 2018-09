Les chiffres du Pevv Research Center : pour 2016, 5,72 M (8,8%). Les projections 2050 pour la France selon 3 scénarios :

- Immigration zéro (irréaliste et peu vraisemblable) : 8,6 M (12,7%)

- Projection moyenne : 12,62 M (17,4%)

- Projection haute : 13,21 M (18%)





Déjà on peut constater que les projections moyenne et haute sont quasi identiques. Intéressant aussi le % de musulmans parmi les "réfugiés" entre 2010 et 2016 : 78%. L’âge moyen en 2016 des non-muz est de 43 ans, celui des muz 27 ans (13 ans de différence en moyenne en Europe) et le delta de la fécondité est 1 enfant/femme (1,6 vs. 2.6 e/f).





S’agissant de la sphère culturelle élargie, le chiffre du PEVV (environ 6M) les intègre (les gens de culture musulmane) mais il est incohérent avec la réalité. Tout est fait pour ne surtout pas la mesurer mais on peut qd même s’en faire une idée. Pour schématiser on peut dire que celui qui se plie aux pratiques liées à l’islam, par exemple la conso de viande halal, de gré ou de force (désormais dans certaines zones il n’y a plus de viande normale disponible) ou encore le respect du ramadan (pas la pratique en elle-même mais le fait d’éviter par exemple de manger devant des musulmans parce que "ça ne se fait pas, c’est une offense"), etc., tous ceux qui ne se disent pas musulmans officiellement mais dont toute la famille l’est entrent dans cette catégorie. C’est donc ce 6 millions multiplié par un facteur inconnu. Certains parlent de 10, 12 voire 15 ou 20 millions. Si les derniers chiffres sont fantaisistes, s’arque-bouter sur ce chiffre de 6M - qui est contesté..., cf. après - est tout aussi ridicule.





Selon un rapport de l’INED de 2016, "environ 4 millions de personnes se déclarant musulmanes. (...) Une autre source (Sénat) donne un chiffre compris entre 3,98 et 4,27 millions de musulmans.’





Là on touche le fond. Rien qu’en considérant le total de Français nés dans des pays musulmans à quasi 100%, on arrive aux alentours de 3,5 M.





De part les taux de fécondité et l’immigration continue, le 6M bien que certainement sous-évalué est déjà un peu plus crédible. Il faut aussi considérer que sur les près de 262 000 titres de long séjour, le 1/3 est pour les 3 pays du Maghreb (à 100% de culture musulmane) et si on rajoute d’autres pays à écrasante majorité musulmane (Turquie, pays d’Asie et d’Afrique), des naissances sur le territoire et de toute la zone grise constituée par l’immigration illégale cela nous donne une idée, non seulement d’une réalité (sans doute autour de 8-10 M de personnes de confession ou de culture muz) mais aussi des évolutions en cours ( l’expression publique musulmane qui a grandement évolué depuis 20 ans, l’explosion du nombre de lieux de culte, d’écoles conf., d’associations pseudo culturelles), la conclusion est évidente : notre pays s’islamise, de manière disparate, certes, mais il s’islamise incontestablement.





L’organisation du culte musulman par l’Etat (depuis Sarko) est un scandale : ils sont bel et bien en train d’organiser l’islamisation du pays, pour des motivations clientélistes, d’argent ou de trahison volontaire. Il y a également un facteur d’ignorance et de lâcheté. Comme souvent dit ici, il y a une asymétrie totale entre ces Français (ou étrangers) issus de ces pays, même après 3 générations (aucun ou presque n’a de prénoms français...) qui nous connaissent très bien et les Français qui connaissent très mal ces pop, parce qu’ils n’y voient aucun intérêt et que ce n’est tout simplement pas leur culture, voire la rejettent (on oscille entre 45 et 70% des gens qui pensent que l’islam est incompatible... si on enlève les 8 M, on est de toutes façons sur une large majorité de Fr). Dés lors, le Français perçoit bien qu’il y a un pb mais ne réalise pas nécessairement qu’il faut prendre des mesures fermes (et justes pour tous) afin de mettre un terme à cette expansion. Je souscris intégalement à cette idée de moratoire étant donné que je l’ai défendu moi-même mais il ne doit pas seulement concerner la construction de mosquées : il doit interdire les abattages rituels (tous), imposer aux édifices religieux musulman de comporter des minarets et imposer de respecter notre architecture, interdire les repas de substitution en milieu scolaire (sauf cas médicaux), interdire le port de couvre-chefs (tous... hé oui, nous allons devoir abandonner qq libertés) dans certains établissements publics (universités, hôpitaux, écoles, Mairies, préfectures...), etc.