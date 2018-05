Peut-on prouver l’inexistence de Dieu ?

@Ladykiller

Dans ce cas, si on croit en quelque chose, on est croyant. Si on ne croit pas en quelque chose... on est croyant également. Donc dans 100% des cas, on est croyant. Pas le choix. Je vois.



Vous jouez sur les mots.......

Pour faire simple, on peut aussi penser en terme d’hypothèse, au lieu de s’enfermer dans des croyances religieuses inébranlables ou dans un "athéisme" forcené qui revient au même !

Est-ce que les théoriciens du big bang sont dans la croyance ? Pourtant on présente cette théorie comme étant une "quasi certitude" alors que même si les faits semblent aller dans cette direction, aucune preuve irréfutable n’a été trouvée à ce jour et donc reste encore une "théorie" à démontrer....comme la théorie d’un "programme matriciel originel" !

Question :

Comment à partir de rien, un programme peut-il se créer tout seul ? c’est absurde de "croire" que le hasard fait bien les choses en y mettant le temps ( ou il faut se poser la question sur ce qui est vraiment monsieur Hasard et monsieur Temps...)





En ce qui concerne un hypothétique "Dieu", ou "le grand Tout", c’est plus d’ordre philosophique et spirituel, quelque chose de présent partout mais totalement impalpable et insondable, par contre au sujet des "Dieux Elohim venus sur la terre en trouvant les femmes belles....etc etc" chère aux textes religieux de toute obédience, là on peut peut-être essayer de raisonner plus rationnellement et concrètement ? ( si tant est que l’on puisse accorder du crédit historique à ces textes..)

En ce qui me concerne, je n’ai ni de certitudes ni de croyances, seulement de simples théories et des intuitions, et aucune évidence à défendre avec preuves indubitables....