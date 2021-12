"Sans surmortalité, les mesures sont-elles justifiées ?"

Il autre façon de compter la mortalité est de tenir compte des certificats de décès.

C’est toujours comme ça qu’on mesure l’impact d’une maladie en épidémiologie.

Habituellement ça se fait en février de l’année suivante le temps que les pays fassent leur compte.

L’alerte a été donnée en fonction des remontées de certificats de décès et des remontées des hôpitaux et non par rapport à des chiffres à venir.

J’arrête à 12 minutes, Jane P. qui dit de ne pas mélanger les choux et les carottes mélange les choux et les carottes.

Dont pour résumer, on compte les décès via les certificats de décès, on divise par le nombre de cas ce qui nous donne un taux de létalité.

On peut avoir un taux de létalité important style ébola sans que ce soit alarmant, l’ébola ayant un R0 assez bas, entre nous une personne qui pisse le sang de partout on a pas envie de lui rouler un palot.

Donc on regarde la létalité et la diffusion de la maladie.

Avec le covid il y a eu des variants avec une létalité et des R0 différents.

Si je regarde le dernier omicron, il a plus rien à voir avec le SARS cov 2 d’origine. Il a peut être un R0 plus élevé ce qui fait qu’il diffuse plus mais il a une létalité ridicule.

Il a fait un mort sur terre et envoit 0,4% des gens à l’hôpital. Avec lui les précautions c’est acheter des mouchoirs pour un rhume.

Comme d’habitude encore un facteur de confusion d’oublié.