Laurent Testot (Cataclysmes) : la nature humaine est-elle de détruire la nature ?

Une histoire globale des interactions humain-nature qui raconte comment nous avons modifié notre milieu et comment celui-ci nous a transformés en retour.

Et demain ?

Continuerons-nous de subir les effets pervers de nos modes de vie, comme les Aamjiwnaang du Canada qui enfantent deux fois moins de garçons que de filles à cause des rejets toxiques des usines voisines ? Nous métamorphoserons-nous en dieux ou en mutants ? Ou nous efforcerons-nous de penser une économie et une écologie durables, comme les Bishnoïs plantant inlassablement des arbres pour lutter contre l’érosion ?

La nature humaine est-elle de... détruire la nature ?

etika, ATTAC Luxembourg, avec le soutien de Altrimenti Présentent la conférence "La nature humaine est-elle de… détruire la nature ?" de Laurent Testot Lundi 18 mars 2019 à 12h15 Les relations entre l'homme et la nature ont fait l'objet de nombreux ouvrages : on peut citer par exemple « La contamination du monde » (voir la vidéo ci-dessous -> "Pour aller plus loin") que le co-auteur Thomas Le Roux nous avait présenté l'année passée et qui montrait clairement comment les débuts de la civilisation industrielle et marqué en même temps la naissance de l'anthropocène. Laurent Testot commence quand à lui son étude depuis les tout débuts de l'humanité, et nous apprend plein de faits très dérangeants sur le comportement de l'espèce humaine envers son environnement. Saviez-vous que par exemple que bien avant la coupe en règle de l'Amazonie, les Aborigènes privèrent il y a 50 000 ans l'Australie de ses forêts en exterminant les grands herbivores qui les entretenaient ? Que bien avant les OGM, nos ancêtres altérèrent voici 13 000 ans la génétique du blé pour en collecter toujours davantage ? Il va cependant plus loin qu'un réquisitoire sans espoir de l'humanité qui nous condamnerait irrémédiablement à la guerre et l'effondrement, et montre que si l'homme est « une machine à tuer », il est aussi capable de coopération, qualité qu'il est plus que temps de mettre en oeuvre. Présentation de l'orateur : Laurent Testot est un journaliste indépendant, travaillant notamment pour le magazine Sciences Humaines. Spécialisé en histoire, géopolitique et religion, il exerce également comme formateur et guide conférencier. Il anime également le blog Histoire Mondiale. Il a dirigé une douzaine de hors-séries et livres pour Sciences Humaines, notamment : « Histoire globale, un nouveau regard sur le monde » (2008, réddité en 2015) ; « Une autre histoire des religions » (2010) ; « La Guerre » (avec Jean-Vincent Holeindre, 2012, rééd. 2014) ; « Vers un nouveau monde » (2013) ; « La nouvelle Histoire du Monde » (2014). Son ouvrage Cataclysmes (voir ci-dessous -> "Pour aller plus loin") - Prix Léon de Rosen 2018 de l'Académie française - a été salué par la critique : « Rendons grâce à la publication de Cataclysmes en format poche. Elle offre au critique l'occasion de se racheter et de parler d'un livre injustement passé sous silence dans ces colonnes à sa sortie en 2018. Car c'est un livre passionnant (couronné par l'Académie française), érudit mais fluide, ambitieux mais solidement étayé… » Reporterre « Ce livre multiforme, nourri par une érudition étonnante, est un cri d'alarme salutaire qui, à la fois, récuse le catastrophisme d'un Jared Diamond (Effondrements) et complète (tout en le nuançant) Sapiens de Yuval Noah Harari. » Alternatives économiques « un livre utile, parce qu'il est important que la recherche en histoire environnementale, menée depuis désormais plus de quatre décennies, soit rapidement diffusée. » Non fiction

La contamination du monde

Thomas Le Roux dans cette conférence sur l’évolution de la contamination dans le monde nous entraîne dans une fresque historique captivante ou nous pouvons comprendre quel a été le rôle de l’homme dans la propagation de la pollution à travers les âges tant dans son mode de diffusion que dans son impact sur l’environnement et sur l’homme.

Cataclysmes

Une histoire environnementale de l'humanité

Laurent Testot

Histoire Payot : En 1796, alors qu’il s’efforçait de résoudre l’énigme des colossales molaires d’un animal inconnu ramenées d’une expédition française en Amérique, le naturaliste Georges Cuvier découvrit qu’il existait non pas une mais quatre espèces d’éléphants… et que celles-ci pouvaient disparaître. Bien avant la coupe en règle de l’Amazonie, les Aborigènes privèrent il y a 50 000 ans l’Australie de ses forêts en exterminant les grands herbivores qui les entretenaient. Bien avant les OGM, nos ancêtres altérèrent voici 13 000 ans la génétique du blé pour en collecter toujours davantage. Et juste avant le début du réchauffement global il y a deux siècles, l’éruption spectaculaire du volcan Tambora en Indonésie projeta dans l’atmosphère des aérosols corrosifs qui modifièrent le climat planétaire pendant trois longues années. Ambitieuse, passionnante, parfois effrayante, voici retracée l’épopée de l’humanité sur trois millions d’années, une histoire globale des interactions humain-nature qui raconte comment nous avons modifié notre milieu et comment celui-ci nous a transformés en retour. Et demain ? Continuerons-nous de subir les effets pervers de nos modes de vie, comme les Aamjiwnaang du Canada qui enfantent deux fois moins de garçons que de filles à cause des rejets toxiques des usines voisines ? Nous métamorphoserons-nous en dieux ou en mutants ? Ou nous efforcerons-nous de penser une économie et une écologie durables, comme les Bishnoïs plantant inlassablement des arbres pour lutter contre l’érosion ? La conclusion nous appartient.

Laurent TESTOT - "Il ne reste probablement que quelques décennies à l'Humanité avant le chaos"

Vidéo ajoutée le 23 janvier 2019 sur la chaîne Collapso

Nous commençons une nouvelle série de vidéos basées sur des interviews de personnalités diverses autour de l'effondrement et de la résilience. Cette semaine, j'ai eu l'honneur d'interroger Laurent TESTOT. Auteur notamment du livre "Cataclysmes", il nous raconte une histoire complète et globale des rapports entre Singe (nom donnée à l'Humanité) et le reste du vivant. Nous avons également évoqué les livres suivants : "Sapiens" de Harari "Effondrement" de Diamond "De l'inégalité parmi les sociétés" de Diamond "Homo Canis" de Laurent Testot Et l'article de Nicolas Casaux et Ana Minski "Non, l'humanité n'a pas toujours détruit l'environnement" https://reporterre.net/Non-l-humanite-n-a-pas-toujours-detruit-l-environnement

Voir le texte d’introduction de Cataclysmes. Une histoire environnementale de l’humanité, publié chez Payot en 2017, réédité et actualisé en poche en 2018.

Extrait :

(...) L’histoire est une matière malléable. À tout moment, elle aurait pu déboucher sur d’autres trajectoires. Il importe de bien le comprendre. Parce que le champ des possibles reste ouvert en matière environnementale. En 1048, si les digues du fleuve Jaune avaient été suffisamment consolidées pour résister à la crue dévastatrice qui allait emporter l’empire des Song (chapitre 7), le destin du Monde aurait peut-être été différent. En 2009, si le nouveau président des États-Unis Barack Obama avait choisi, comme l’a fait l’Islande, de faire porter la responsabilité et le dédommagement de la crise des subprimes sur les banques, nous vivrions peut-être un autre présent (9). Il ne s’agit pas de produire ici une histoire contrefactuelle (10), mais de rappeler que nous pouvons toujours influer sur notre futur. J’espère juste qu’exposer certains des éléments clés de notre longue vie commune avec Dame Nature nous permettra de réfléchir plus clairement à l’avenir que nous souhaitons. Puissions-nous faire les choix vitaux qui s’imposent. (sur le site Histoire Globale)

