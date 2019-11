Le journalisme français à géométrie variable : les casseurs gilets jaunes français VS les combattants de la liberté hongkongais

"Si les revendications premières étaient différentes, les mouvements ont tous deux surgis de nul part et ont envahi les rues spontanément surprenant toute la classe politique et médiatique."

A une nuance près ! A l’instar du coup d’état bolivien, des "révolutions de couleur" et autres "printemps arabes" destinés à semer le chaos pour mieux récolter les billes, la révolte à Honk-Kong s’inscrit dans la droite logique de l’agenda mondialiste et s’il ne l’a pas directement orchestrée, l’Oncle Sam ne manque pas de la soutenir et la financer fort généreusement. La presse main-stream est sans surprise priée de chaleureusement applaudir et nous fournir les héroïques "story tellings" qui feront pleurer dans les chaumières.

Le mouvement des Gilets Jaunes est lui réellement sorti de nulle part et, s’il a pu bénéficier des réseaux sociaux pour s’organiser, il n’avait pas été préalablement orchestré ! Du coup, les larmes versées dans les chaumières sont essentiellement dues à l’effet des lacrymos, et le rôle de la presse main-stream consiste cette fois tant à minimiser que diaboliser les effets d’un mouvement qui ose remettre en question les privilèges même des milliardaires qui la détiennent !

"Ne seraient-ce pas ces pseudos journalistes qui cassent leur profession en pervertissant l’information et en cachant la vérité, et surtout qui cassent les citoyens qui osent s’opposer au gouvernement ?!"

Les journalistes et pigistes sur le terrain essaient de faire leur boulot, dans des conditions de précarité souvent proches de celles que les Gilets Jaunes entendent dénoncer. C’est plus haut que çà coince, et la censure se fait tant au niveau des sélections de séquences par les rédacteurs en chef que du traitement par les éditorialistes de l’info ramenée par les journalistes.

C’est pas sur les journalistes qu’il faut cracher — d’autant qu’ils n’en peuvent et finissent par s’en prendre tant des cognes que des manifestants -, mais sur nos médias à la botte !

En vous présentant mes cordiales salutations !