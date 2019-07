Le végétarisme et ses ennemis : 25 siècles de débats (Renan Larue)

@louis "Le problème c’est la prolifération des humains qui crée ce déséquilibre puisqu’ils n’ont plus de prédateurs et qu’ils sont devenus les plus gros prédateurs de la planète ."

Que les humains n’aient pas de prédateurs, c’est lié à la transcendance de l’homme vis à vis de Dieu.

Dieu a donné à l’homme le jardin pour qu’il le cultive, qu’il profite de ses fruits, de sa production, mais pas pour le détruire, car la nature est un cadeau de Dieu pour l’humanité :

" L’Éternel Dieu prit l’homme, et le plaça dans le jardin d’Éden pour le cultiver ET POUR LE GARDER."

Genèses 2:13

Il n’est pas permis de faire n’importe quoi avec la terre cultivable, il faut même la laisser se reposer (jachère) :

"Pendant 6 ans tu ensemenceras ton champ, pendant 6 ans tu tailleras ta vigne et tu en récolteras le produit. Mais la septième année sera un sabbat, un temps de repos pour la terre, un sabbat en l’honneur de l’Éternel : tu n’ensemenceras pas ton champ et tu ne tailleras pas ta vigne, tu ne moissonneras pas ce qui proviendra des grains tombés de ta moisson et tu ne vendangeras pas les raisins de ta vigne non taillée. Ce sera une année de repos pour la terre."

Lévitique 25:3-5



Les mondialistes, en reniant la Parole de Dieu, s’arrogent le droit de remodeler la nature à leur façon :

culture intensive sous serre, sols sous perfusion aux pesticides dont on a ôté toute trace de vie, nourriture transformée et contaminée (arômes artificiels, émulsifiants, colorants, édulcorants, épaississants, gélifiants, exhausteurs de goût, conservateurs, polyphosphates,...), pollution des nappes phréatiques, destruction des paysages naturels et des océans par la mise en place de parcs éoliens sous la bénédiction des écologistes (des millions de tonnes de béton injectés dans les sols et les fonds sous-marins détruisent des écosystèmes par milliers).

https://twitter.com/yjadot/status/1045678519651586050

https://www.youtube.com/watch?v=vCtDVngGT1U

https://www.youtube.com/watch?v=Xl4KJkkSR7A

https://www.youtube.com/watch?v=6X4UEawXu-Q

https://www.liberation.fr/france/2019/05/24/mystere-autour-d-eoliennes-accusees-de-tuer-des-vaches_1729232

https://www.lanutrition.fr/les-news/quest-ce-quun-aliment-ultra-transforme-