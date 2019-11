Mécaniques du complotisme (France Culture) : le grand remplacement, un virus français

J ai passé mon enfance dans le 93 dans les années 70 et je peux vous dire que la population à changer. Quand j’y passe, je me dis qu’’il y a un changement. Pour être s^r de ne pas être victime d’hallucinations, j’ai consulté ma mère (et un ophtalmo) et elle m’a confirmé qu’il y avait une différence (l’ophtalmo m’a confirmé que je n’avais pas de problème de vue).



Mais plutôt que d’essayer de vous faire un avis selon les déclarations de chacun (dont la mienne), le mieux est de vous faire un avis par vous même. C’est assez simple.

Si vous êtes un inconditionnel d’internet, vous retrouvez des documentaires d’époque (années 50 60 70 80 90 2000), vous comparez avec ceux de maintenant (ou vous piratez un caméra publique ) et vous verrez sans peine le changement (sauf électo-mélanchonisme aigü). Si vous vous n’êtes pas rivez devant votre écran (et que vous acceptez le risque), vous allez voir de vos yeux : Saint-Denis, Bobigny, Roubaix, Marseille, Villeurbanne, Mulhouse et d’autres (les lieux idylliques ne manquent pas).



Un autre possibilité est de consulter les registres de l’état civil et vous regardez les nom et prénom et comparez (pas besoin de remontez au 18eme siècle sauf si vous êtes NPA etc).



Une autre possibilité est de vous interroger en toute bonne foi (ceci n’est pas à la portée de tous) : sur l’évolution du nombre de pratiquants de l’islam en France, ou l’indouhisme (moindre mesure) etc. Bref tous les marqueurs de populations étrangères qui étaient insignifiants ou inexistants avant la 2eme guerre en France.