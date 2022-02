Pascal Ory sur le convoi de la liberté, le radicalisme et le complotisme

Rudy Reichstadt et son habituel comparse Tristan Mendès-France (absent exceptionnellement pour cette émission) sont les représentants typiques de la pensée globaliste maçonnique, et mettent tout en oeuvre pour détruire tout ce qui s’apparente de près ou de loin à l’extrême-droite, c’est-à-dire pour lui à une pensée non conforme au messianisme juif.

Tristan Mendès-France a créé le projet "Stop Hate Money" (stop à l’argent de la haine) une organisation ayant pour but de faire fermer sur les réseaux sociaux les comptes et sites de tout ce qui est "toxique".

"Égalité et Réconciliation est le premier blog politique français, avec une audience comprise entre 5 et 7 millions de visiteurs par mois. Plusieurs autres ont une influence décisive dans le milieu de l’ultra-droite : Riposte laïque, Boulevard Voltaire, Polémia, Fdesouche ou encore Novopress. Les groupuscules d’extrême droite trouvent dans ces sites parfois une tribune pour leurs dirigeants et à tout le moins une plateforme où leurs idées délictueuses sont exprimées."

Tristan Mendès-France tente de faire censurer les ouvrages mis en ligne, particulièrement "toxiques".

Il nie également le Grand Remplacement, en interdisant tout débat politique sur le sujet :

"La thèse du Grand Remplacement est complotiste. On imagine que les juifs, les globalistes, l’élite mondialiste sont derrière cette volonté de remplacer la population européenne." [...]"Le Grand Remplacement est maintenant une formule qui est tachée de sang, elle est devenue l’étendard de plusieurs massacres, on a l’exemple de Brenton Tarrant"

Tristan-Mendès France sur France Infos (5:10]

Pourtant, c’est précisément ce qu’annoncent nos élites politiques :

"Organiser l’immigration légale est dans l’intérêt de l’Europe sur le long terme ; les projections démographiques montrent que vers les années 2060, la population active européenne aura décru de 10%, soit environ 50 millions de personnes, pendant que le nombre de retraités passera de 17,5% à 30%, soit de 84,6 millions à 151,5 millions de personnes. Cette tendance pose un réel danger pour la productivité économique européenne, en particulier parce que très bientôt il y aura deux actifs pour une personne de plus de 65 ans, contre quatre actuellement."