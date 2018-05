Analyse du discours d’un climato-sceptique : Vincent Courtillot

@thierry3468

Le réchauffement climatique lui semble surtout une bien belle escroquerie pour lancer l’énergie verte.

Non pas vraiment en fait. C’est bien de l’escroquerie pour faire un peu de maille et soumettre les population, mais dans un but un peu plus mesquin, dissimuler ce qu’il se passe réellement .... un basculement de l’axe de rotation de la terre.

Le fait de faire casquer c’est juste afin de rendre crédible la distraction du réel sujet d’inquiétude, cela permet aussi de justifier des lois et ainsi de tenir les populations qui si elles savaient la vérité se lanceraient à coeur perdu dans le bordel et l’anarchie.

Quels problèmes engendrera ce basculement d’axe ? cela donnerait lieu à l’effet "Hapgood-Einstein", dont nous commençons à constater les effets (séismes, éruptions volcaniques, météo capricieuse pour ne pas dire psychotique, retrait des océans par endroits, baisse du champs magnétique, décalage des levés et couchés de soleil entre prévisions et réalité, ralentissements de la rotation ce qui a donné lieu à plusieurs ré-étalonnages des pendules atomiques ...) ce qui ira en s’amplifiant jusqu’à en arriver à des conditions bibliques. Grâce aux anciens massifs coralliens nous pouvons connaître les dates et emplacement et direction des différents anciens équateurs, mais grâce au géomagnétismes des laves nous avons une vague idée de la vitesse à laquelle cela se produit, nous savons que l’axe magnétique peut et a déjà bougé de l’ordre de quelques 6° d’angle par jour .....6° d’angle par jour.

L’activité solaire est à l’origine de tout ce mécanisme bien connu des anciennes civilisations ( d’où l’aspect divin du soleil pour eux).

Petite info annexe pour ceux que ça intéresse, après les essaims sismiques que l’été dernier et du mois de janvier 2018, le Steamboat Geyser vient d’entrer en activité ....le Yellowstone serait il en train de reprendre du service, non nous disent les scientifiques qui ont établi un programme auquel ce Volcan doit se tenir et respecter les closes (les scientifiques ne connaissent pas une chose, mais arrivent quand même à définir le programme, comme d’hab ... je me souvient il y a dix ans encore ils nouis disaient que l’éruption pouvait se faire à n’importe quel moment, y compris dans 5mn, et du moment où le truc se met a montrer des signes inquiétants, hop, il ne rentrera en éruption que d’ici 1000 à 10 000 ans. quand un "savant commence par dire autant d’incohérences, visez les abrits !)