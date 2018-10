Quelle est la taille de l’Univers ? (et sa forme ? son origine ? sa fin ?)

@Étirév

"Supposer un commencement et une fin à l’Univers, c’est supposer un commencement et une fin à la matière, un commencement et une fin à la force (la matière en mouvement), ce qui serait absurde.

Ce qui commence, ce sont les astres, puisqu’ils naissent et meurent ; mais l’Univers, au sein duquel ils évoluent est éternel."



Peut-être aussi que les concepts de finitude et d’éternité, ou tout simplement de temps et d’espace, n’ont eux-mêmes aucun sens en dehors du logiciel humain et qu’ils sont inappropriés pour comprendre et décrire la réalité de l’univers. Dans ce cas, dire que l’univers a eu une naissance ou bien au contraire qu’il est éternel ne sont que deux manières de décrire notre propre et minuscule univers mental. Et rien de plus. L’Univers est bien capable d’être fini et infini en même temps (si je puis dire). Ce n’est parce que notre pensée ne peut le concevoir de manière aristotélicienne que cela va le gêner, l’Univers.