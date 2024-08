Starlink : enquête sur les dangers d’une méga-constellation en orbite basse

@Nina K

Bonsoir,

merci de soulever ce sujet, pour ma part, en tant qu’astronome amateur je m’inquiète d’avoir des milliers de satellites tournant continuellement si près de la surface de la terre

on a vu aussi que starlink avait joué un rôle dans la guerre en Ukraine et comme c’est une entreprise américaine, elle se range du côté des intérêt US et ça va pousser chaque pays ou blocs à avoir son propre réseau avec des milliers de satellites supplémentaires !!

j’avoue qu’au début c’était sympa de voir pendant plusieurs jours après le lancement ces satellites enfilés comme des perles s’éloigner progressivement les uns des autres et on pouvait facilement voir tout ça à l’oeil nu et de toute façon ils sont tellement petits que ça ne vaut même pas la peine d’essayer une observation au télescope

En tout cas, sympa l’article