Comprendre l’idéologie bourgeoise : McFly et Carlito VS Bégaudeau

« Bien sûr, l'étiquette de "bourgeois cool" colle bien mieux à la peau de gens comme Comte Sponville qu'à McFly et Carlito. C'est juste que dans un souci d'éducation populaire, c'est bien plus parlant et puissant de parler de leur projet avec Macron. Avec toute la sympathie que j'ai pour eux. Je le redis : je ne dis pas : Mcfly et Carlito sont des nazes, je dis juste : il y a une pensée bourgeoise en circulation dans notre société qu'on gagnerait à savoir identifier pour mieux la combattre. Voilà. Si vous voulez une description plus fine, plus véritable, plus analytique, y'a Bégaudeau : tout ceci n'est qu'une introduction, qu'un passage entre lui et vous ! » (Le Canard Réfractaire - Comprendre la BOURGEOISIE avec McFly et Carlito ( et Bégaudeau ! ))

Comprendre la BOURGEOISIE avec McFly et Carlito ( et Bégaudeau ! ) ( Le Canard Réfractaire, 23 février 2021, 29:19 )

2:03

1) L'idéologie bourgeoise défend toujours un système de domination qui lui est profitable

"C'est mignon, mais ça n'a pas la volonté de bouleverser les règles du jeu"

"d'après Bégaudeau, la pensée bourgeoise est la pensée qui a pour fonction la domination de classe. C'est-à-dire un ensemble de morales, de réflexes et d'affects qui poussent les gens à agir toujours conformément aux intérêts des dominants, qu'ils en soient conscients ou non."

4:55 extrait Bégaudeau vs André Comte Sponville (penser pour ou contre la politique de Macron)

5:54

2) McFly et Carlito nient la nature politique de leur démarche

"C'est-à-dire qu'ils refusent de voir l'évidence qu'Emmanuel Macron va se servir de leur auditoire, qui est peu politisé, pour paraître aux yeux d'énormément de jeunes, notamment, cool, sympa, rigolo, marrant... Ça c'est putain de politique ! C'est 90% du travail d'un politique qui est assez malhonnête, comme Emmanuel Macron, de se faire passer pour quelqu'un de sympa"

"Grâce à McFly et Carlito, Macron atteindra l'apothéose de sa stratégie politique bourgeoise : être seulement charmant, non conflictuel et raisonnable"

10:38 extrait Bégaudeau vs André Comte Sponville (le capital a besoin qu'il y ait du chômage)

11:35

3) La pensée bourgeoise est construite à la fois pour le commerce et par les moyens de production

"Pour eux, le président est une marchandise qu'ils vont pouvoir exploiter dans leur entreprise médiatique. Et la valeur de cette marchandise dépasse leurs convictions, leur éthique et les valeurs qu'ils portaient jusque-là fièrement."

13:24 extrait Bégaudeau (définition de la bourgeoisie : situation sociale + système de pensée)

14:55

4) Quand la bourgeoisie parle de politique, en fait elle nous fait croire qu'elle ne parle que de technique

"La morale, le vocabulaire, les mots, sont là pour protéger les privilèges"

"Cette idéologie qui consiste à ne valoriser que les sytèmes politiques libéraux n'est jamais avouée... toujours masquée sous une morale qui est là pour dépolitiser"

"ils auraient pu faire un clip en soutien au personnel hospitalier, en faisant par exemple le compte des lits qui ont été supprimés ; ils auraient pu faire une chanson sur la privatisation de la démocratie par le conseil de défense ; ils auraient pu faire une vidéo sur les solutions alternatives au confinement ; ils auraient pu questionner l'utilité d'un masque en voiture, à l'extérieur... Bref, ils auraient pu questionner la voix du gouvernement, sans même forcément la contester... Eh bien non, c'est pas ce qu'ils ont fait ! Ils ont décidé de faire une vidéo qui relayait la parole du président. Parce que pour eux, l'action c'est les bons sentiments dans l'absence du clivage. C'est-à-dire, concrètement, une action aux service des dominants..."

"Macron c'est un grand travailleur, oui, un travailleur pour les intérêts de la Classe dominante."

18:54 extrait Bégaudeau Thinkerview (la propagande qui ne dit pas son nom)

20:20

5) Est-ce que le fit & fun comme ça, ça ne porte pas en soi aussi un message qui est très libéral et un messsage qui est très bourgeois, un message politique ?

"Un rire qui est construit comme une marchandise dont la valeur consiste à donner un peu de bonheur consensuel et soi-disant apolitique, permet en fait concrètement à des millions de personnes de supporter l'ordre social..."

"Toutes les violences du monde moderne sont masquées par la surconsommation de ce genre de contenu qui nous donne des émotions et du plaisir. De sorte qu'on n'est jamais suffisamment avec soi et en manque de jouissance, pour cultiver le sentiment de révolte, et pour aller vers les autres dans une logique militante."

"Ce pur divertissement porte en lui un message : celui de l'inaction politique et de la satisfaction du temps présent"

"La question c'est : est-ce que leur opinion n'est pas en fait construite pour essayer de valoriser leur travail commercial ?

Est-ce que leur volonté sincère de faire rire un maximum de personnes, n'est pas juste une volonté de maintenir leurs privilèges ?"

23:50 - 25:20 extrait Bégaudeau Thinkerview (embrigadement général ; pas d'éducation politique)

Démarche de dévoilement opérée par Bégaudeau.

26:55 - 29:00 extrait Bégaudeau Thinkerview (chaque jour, se concentrer durablement - 1h, 2h, 3h... - sur un même objet, un bouquin, un film, un sujet, sur soi-même)

« Dans La France contre les robots, Bernanos accuse la civilisation moderne d’être « une conspiration universelle contre toute espèce de vie intérieure » » (PHILITT - La France contre les robots de Bernanos : une apologie de la vie intérieure)



McFly et Carlito :

« Je me souviens » (clip gestes barrières) ( McFly et Carlito, 21 février, 4:42 )

François Bégaudeau :

François Bégaudeau : Gilets Jaunes, Populisme, Bourgeois ? [EN DIRECT] ( Thinkerview, 18 février 2019, 1:25:41 )

Chez Moix - 27 mars 2019 [Bégaudeau/Porcher/Comte-Sponville] HD ( Neurone, 27 mars 2019, 1:03:00 )

Le retour de la lutte des classes ? ( C à Vous, 29 janvier 2019, 22:18 )

SQUAT PHILO #4 avec VVSPANTHER & François Bégaudeau "GÉNÉRATION" ( DanyCaligula, 21 janvier 2021, 07:51:52 )

François BÉGAUDEAU – La bourgeoisie, le capital & la liberté ( Alexis Dayon, 17 mars 2019, 1:28:59 )

Passages choisis de la tournée des plateaux effectuée par François Bégaudeau pour la promotion de son essai "Histoire de ta bêtise" (2019) : des entretiens passionnants où il est question de la bêtise bourgeoise, du capitalisme contemporain qui façonne nos corps et nos pensées, de novlangue, du vote qui dépolitise, de Gilets Jaunes, de marxisme, d'anarchisme ou encore de reconquête individuelle du temps. Les points abordés dans les différents médias m'ayant paru remarquablement complémentaires, j'ai cru intéressant d'en proposer un montage thématique, qui m'a permis d'extraire d'un ensemble de 5h30 d'entretiens un condensé d'1h30 de réflexions essentielles. Le plan thématique retenu est le suivant : I. CONSIDÉRATIONS SUR LA BOURGEOISIE 0:00:00​

0:00:00​ Définition de la bourgeoisie

0:01:30​ Psychologie générale de la bourgeoise

0:06:00​ Falsification fondamentale autour de la notion de mérite

0:08:28​ À propos de la faiblesse intellectuelle de la pensée bourgeoise

0:15:24​ "Progressisme", mot creux dont la valeur performative est marchande

0:19:50​ "Populisme", mot creux dont le fond est la détestation du populaire

0:23:43​ Les foulards rouges & le sociotype du "petit chef"

0:25:25​ La ligue du LOL & la posture morale

0:29:30​ La vie liquide de la bourgeoisie II. CONSIDÉRATIONS SUR LE CAPITAL 0:31:08​

0:31:08​ Le "pire" actuel est le capitalisme, pas le fascisme

0:34:52​ Que le capital & les rapports de production administrent la vie sociale

0:40:01​ À propos de la notion de "lutte des classes" chez Karl Marx

0:40:51​ La cause des injustices n'est pas "les riches" mais le capital

0:42:06​ La cause de la passivité populaire n'est pas "la connerie"

0:45:50​ La toxicité des institutions prime celle des éditorialistes

0:48:01​ À propos de la novlangue managériale

0:50:02​ La question sociale prime la question identitaire

0:57:05​ À propos de la critique anticapitaliste réactionnaire III. CONSIDÉRATIONS SUR LA LIBERTÉ 1:01:01​

1:01:01​ Sur le libertarisme & l'émancipation individuelle

1:04:41​ L'émancipation individuelle commence par la reconquête du temps

1:10:36​ À propos de Michel Clouscard, de la consommation & du consommateur

1:13:45​ À propos des Gilets Jaunes, de l'anarchisme & de l'autogestion

1:19:39​ Que le geste d'élire dépolitise le citoyen

1:26:22​ Que le peuple doit être constituant

1:28:36​ L'ordre, plus inquiétant que le chaos Liens vers les entretiens utilisés :



