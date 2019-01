François Bégaudeau ridiculise Patrick Cohen (entre autres)

Une excellente prestation télévisuelle de François Bégaudeau. En face de lui, la médiocrité journalistique se révèle dans sa splendeur, notamment par l’intermédiaire d’Anne-Élisabeth Lemoine qui cherche le regard de ses collègues lorsqu'elle parle comme pour avoir leur approbation, et de Patrick Cohen qui est apparu encore plus bête qu’il ne l’est en tentant pitoyablement de détourner le sens du propos pourtant clair de François Bégaudeau. Ce dernier a été obligé d’abréger sa démonstration sur l’usage de la violence en politique car il a vite senti qu’elle allait embrouiller ses interlocuteurs qui étaient dans l’incapacité de la saisir.

Une prestation magistrale et courageuse !!! Bravo à ce monsieur. On est surement pas près de le revoir... Publiée par La France des Actes sur Mardi 29 janvier 2019

A noter que François Bégaudeau est l’auteur de « Histoire de ta bêtise » qui est décrit comme suit sur Amazon : « Tu votes toujours au second tour des élections quand l’extrême droite y est qualifiée, pour lui faire barrage. Par conséquent, l’abstention te paraît à la fois indigne et incompréhensible. Tu redoutes les populismes, dont tu parles le plus souvent au pluriel. Tu es bien convaincu qu’au fond les extrêmes se touchent. L’élection de Donald Trump et le Brexit t’ont inspiré une sainte horreur, mais depuis lors tu ne suis que d’assez loin ce qui se passe aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne. Naturellement tu dénonces les conflits d’intérêts, mais tu penses qu’en voir partout relève du complotisme. Tu utilises parfois (souvent ?) dans une même phrase les mots racisme, nationalisme, xénophobie et repli sur soi. Tu leur préfères définitivement le mot ouverture. Si tu as répondu oui au moins une fois, ce livre parle de toi. Prends le risque de l’ouvrir ».

