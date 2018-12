@Belenos

J’ai un peu écouté, mais c’est long, pas le temps. Il en ressort quelque chose de neuf ou on connait déjà le fond des propos ?

Sinon, c’est clair à présent, la Russie attaque bien la France et sa république démocratique en laissant la parole à des gens dangereux pour la république démocratique et ses élites républicaines et démocratiques. Aux armes !