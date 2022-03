Pr Didier Raoult : Rapport McKinsey, Vaccin et Pass Sanitaire

.

Docteur Elizabeth Eads ....... Les chiffres sont effrayants !… Des millions de personnes triplement vaccinées attrapent le SIDA ! Arrêtez de vous faire vacciner… Le bilan est CATASTROPHIQUE !!!

Le Dr Elizabeth Eads est en première ligne de la médecine, traitant des patients qui se sont fait vacciner avec les soi-disant « vaccins » expérimentaux CV19. Le Dr Eads voit maintenant de plus en plus des syndromes d’immunodéficience acquise, communément appelé SIDA . Il faut vraiment y prêter beaucoup d’attention. Voici ce que le Dr Eads explique ...... « Oui , nous voyons maintenant à l’hôpital une immunodéficience acquise concernant des triplement vaccinés… Il s’agit d’un effet secondaire lié au vaccin , et nous ne savons pas vraiment comment traiter cela. Nous sommes en quelque sorte en train de nous adapter face à des symptômes que nous ne maitrisons absolument pas…Nous essayons d’utiliser tout ce à quoi nous pouvons penser pour augmenter le nombre de CD4 et de CD8 et inverser cet effondrement ou cette calamité de cet effondrement immunitaire. C’est tout à fait affligeant.

Le Dr Eads dit que c’est particulièrement effrayant lorsque les patients ont été doublement vaccinés avec la 3e dose. Elle appelle la troisième injection « La dernier dose ou la dose qui tue ! Ou peu importe comment vous voulez l’appeler. C’est juste dévastateur pour le système immunitaire, et je vais vous dire pourquoi. Si vous regardez l’étude récente de Stanford, et je vais juste lire quelques phrases de l’étude de Stanford : « La protéine de pointe dans les vaccins CV19 dont tout le monde parle s’appelle le Lentivirus. Le « Lenti » contient une combinaison de VIH, types un à trois, SRV/1, qui est le SIDA, le MERS et le SRAS. Dans l’étude de Stanford, le Lentivirus le plus connu est l’agent pathogène de l’immunodéficience humaine, qui cause le SIDA. C’est pourquoi on assiste à un déclin auto-immun et neurodégénératif après avoir été vacciné mais surtout avec le rappel. . .Il modifie définitivement le génome de la cellule. C’est pourquoi c’est si terrifiant pour nous dans la communauté médicale. Nous ne savons tout simplement pas comment traiter ces cas graves.

Il y a un rapport similaire publié la semaine dernière par le gouvernement britannique qui pointe également le triple vaccin contre le SIDA. Donc, les quand les gens se font vacciner, on leur injecte du SIDA ? Voici ce que le Dr Eads dit : « C’est exactement ce que je vous dis. C’est ce qu’est le Spike Lentivirus. Il est composé du VIH et du SIDA ainsi que du SRAS et du MERS. C’est pourquoi les gens vaccinés et qui ont reçu la 3e dose sont si malades. C’est pourquoi ils dominent également les hospitalisations liées à la maladie du virus.

Parce que le système immunitaire est épuisé, de nombreux types de maladies telles que le cancer, peuvent se propager extrêmement rapidement. Le Dr Ryan Cole dit qu’il voit des cancers jusqu’à 2 000 % plus fréquents à cause des vaccins. Voici ce que Eads dit : « J’ai des chiffres étonnants de la base de données d’épidémiologie médicale de la défense (DMED). . .Je vais juste vous lire quelques cancers : néo-plasma malin de l’œsophage en hausse de 794 %, néoplasme malin de l’estomac, du côlon et du pancréas en hausse de 524 %. Le cancer du sein en hausse de 387 %. . . Le Cancer de l’ovaire en hausse de 537 %, cancer des testicules en hausse de 269 %. Ce sont des chiffres de 2021. . .Quand ils ont découvert que l’avocat Thomas Renz et le lanceur d’alerte avaient les données, ils ont effacé les données et les ont modifiées, ce qui est totalement contraire à la loi.

Le Dr Eads traite les personnes vaccinées tout comme les personnes non- vaccinées dans son cabinet. Elle vous dira ce que vous pouvez faire pour vous aider, surtout si vous avez été vacciné. Le Dr Eads parle de la propagande en cours pour vous inciter à prendre les soi-disant boosters. Le Dr Eads explique pourquoi vous devriez arrêter toutes les injections contre le Covid dès maintenant. Le Dr Eads soutient également qu’une énorme campagne de désinformation est en cours pour vous faire croire que les injections de CV19 sont sûres et ne provoquent pas de caillots sanguins, pas de crises cardiaques, pas d’accidents vasculaires cérébraux, ni de cancers et de nombreuses autres maladies, dont le SIDA.

Rejoignez Greg Hunter alors qu’il s’entretient avec le Dr Elizabeth Eads, vétéran de 25 ans, alors qu’elle continue de mettre en évidence les effets réels non signalés des armes biologiques CV19 et les mensonges dangereux de Big Pharma, de la FDA, du CDC et des médias mainstream.

https://www.businessbourse.com/2022/03/23/warning-les-chiffres-sont-effrayants-des-millions-de-personnes-triplement-vaccinees-attrapent-le-sida-arretez-de-vous-faire-vacciner-le-bilan-est-catastrophique-dr-elizabet/

