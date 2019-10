13% d’hypocondriaques en France ça risque déjà de faire 13% d’inquiets à minima.

Les ports sont depuis toujours des zones seveso, y habiter c’est prendre des risques.

Y habiter c’est aussi la possibilité d’avoir un boulot sur un site seveso.

Utiliser un moteur thermique par exemple une voiture rend obligatoire des sites comme Lubizol, on a une part de responsabilité, les sites seveso bossent pour nous, pour nos besoins.

Le lendemain je suis allé sur le site de la préfecture les relevés de pollution faits par le SDIS76 ainsi que les précautions prises au niveau des égouts et rivières y étaient.

J’ai retrouvé le plan particulier de risque technologique du site ce qui m’a permis de savoir le type de produits stockés.

On cherche, on trouve si on veut des réponses.