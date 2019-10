Vincent Mignerot : L’effondrement inéluctable ?

La conférence est organisée à l'initiative de l'association étudiante Les DDcalés, association de la filière Sciences, Écologie et Société de l'Université Bretagne Sud.

Vincent Mignerot est un chercheur indépendant et essayiste français, travaillant notamment sur la place singulière de l'humain dans son environnement et développant une "théorie écologique de l'esprit". Ses travaux se focalisent plus précisément sur le risque d'effondrement de la civilisation thermo-industrielle et, par ailleurs, sur la synesthésie..