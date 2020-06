Délinquance, surveillance de masse, racisme et police avec Laurent Mucchielli

@Jean-Pascal SCHAEFER

Pour le nucléaire il faut aller chercher dans le détail géographique.

Après une visite programmée ou impromptue d’une centrale nucléaire, la DRIRE pose des questions auquelles les sites répondent. Il y a parfois des remontées de bretelles. Les DRIRES sont très puissantes, elles peuvent faire arrêter une tranche.

C’est assez technique, il faut connaitre un peu les systèmes. Tout ces échanges sont en ligne. Ce n’est pas caché mais j’avais un ami journaliste qui en demandait la traduction au niveau des risques.

On maitrise le sujet et on est transparent et ils ne font pas chier, on s’engage et on tient ses engagements.

Pour les pastilles d’iode il y a de la contre indication, une personne allergique aux crustacés ça risque de lui faire drôle. Rien que pour cela le libre accès n’est pas trop recommandé.

L’iode 131 est à une dose génante dans un certain rayon, c’est là où l’iode est nécessaire pour saturer la thyroïde pendant 2-3 jours. Il faut toujours regarder le rapport bénéfice/risque. Si une personne prend de l’iode où ce n’est pas nécessaire, elle s’expose à des effets secondaires éventuels non nécessaires.

Je n’ai pas vu beaucoup d’actions raisonnables avec le covid 19 et ce au niveau mondial. Avec la peur du nucléaire qui est plus ancrée ou plus vieille, je ne m’attends pas non plus à du raisonnable.