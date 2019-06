Maxime Chaix - La Grande Interview : « La guerre de l’ombre en Syrie, CIA, pétrodollars et djihad »

Dans La Grande Interview, Grégory Petitjean reçoit Maxime Chaix, écrivain et journaliste, auteur de « La guerre de l'ombre en Syrie, CIA, pétrodollars et djihad », chez Erick Bonnier Editions (RT France)

RT France - La Grande Interview : Maxime Chaix - 25 juin 2019

Le livre de Maxime Chaix, « La guerre de l’ombre en Syrie » :

Opération Timber Sycamore. Ce nom de code ne vous dit probablement rien. Il désigne pourtant une gigantesque guerre de l’ombre, dont le principal objectif était de renverser Bachar el-Assad. Menée par la CIA et ses alliés dès l’automne 2011, puis stoppée à partir de l’été 2017, cette campagne secrète attira peu l’attention des médias occidentaux. Or, elle mobilisa des milliards de dollars et des dizaines de milliers de tonnes d’armes et de munitions, aidant ainsi une rébellion dont les forces les plus efficaces étaient liées ou affiliées à al-Qaïda. Fruit de cinq années de recherches, cet ouvrage explique comment Washington, Londres, Paris et leurs alliés du Moyen-Orient ont soutenu la nébuleuse djihadiste anti-Assad, y compris l’« État Islamique ». Interrogeant certains des plus grands experts de la Syrie et du monde arabe, l’auteur nous décrit comment – sous couvert d’appuyer des « rebelles modérés » –, les puissances occidentales et leurs partenaires ont renforcé la même mouvance islamiste accusée des attentats du 11-Septembre et du Bataclan. Une enquête percutante et dérangeante, qui remet en cause bon nombre d’idées reçues sur le conflit syrien.