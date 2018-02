Hijab : Vif échange entre Bernard de La Villardière et Rokhaya Diallo

@ezechiel

"Le voile islamique n’est pas juste un vêtement, il limite la sphère sociale de la femme."

Je ne vois pas comment un voile pourrait limiter la sphère sociale (tant qu’il ne cache pas le visage bien entendu !) Ce que vous voulez probablement dire, c’est qu’il est un symbole associé à une idéologie qui limite la sphère sociale de la femme. Ce n’est pas la même chose.



Deux choses, aussi importantes l’une que l’autre (et vous ne comprenez pas si vous ne tenez compte que de l’une ou que de l’autre) :



1. Il n’est pas possible dans une société quelque peu démocratique (ou qui essaie de l’être ou même de faire semblant de l’être) d’interdire aux gens de se vêtir comme ils le veulent. Si on veut promulguer ce genre d’interdiction, on quitte notre système politique et on entre dans une sorte de régime autoritaire : le remède serait pire que le mal qu’il prétend soigner (et en plus il ne le soignerait pas réellement, car on peut limiter la sphère sociale de la femme concrètement et sans en afficher les symboles).

2. Le véritable remède à la limitation de la sphère sociale, qui est une réduction de liberté, se trouve dans l’usage et la défense de la liberté et non dans la promotion de la contrainte et de la répression (on peut relire cette phrase deux ou trois fois si nécessaire, il faut la comprendre sinon on ne peut pas avancer sur ce sujet). C’est la liberté de penser et de s’exprimer qui font que nous ne sommes pas (ou que "nous ne sommes plus", ou que "nous ne sommes pas encore") dans une société où la sphère sociale de la femme est limitée.

Conclusion : Il faut défendre à la fois (A LA FOIS !) la liberté pour tous de s’habiller sans contrainte ET la liberté pour tous de dire tout ce que l’on veut au sujet des vêtements et des accessoires. Que chacun puisse s’habiller comme il veut (sans cacher son visage, sinon ce n’est plus un problème de vêtement dont on parle mais d’un problème de masque) ET que chacun puisse dire ce qu’il veut des habits des autres, même très durement, sans aucune limitation à la liberté d’expression. Puisque préférer le voile au chapeau melon est une pure question esthétique dans une République laïque, on doit pouvoir en parler librement comme des goûts et des couleurs, comme d’un roman, comme du dernier film de Tartempion, comme de la Joconde, etc.

En ce qui me concerne, je pense que les femmes qui cachent leurs cheveux et leurs oreilles relèvent de la psychiatrie. Je trouve aussi que c’est d’une rare mocheté sur le plan vestimentaire. Je trouve aussi bien entendu que c’est un signe de soumission à une idéologie malsaine et régressive. Je pense qu’il faut s’opposer culturellement à cette horreur (comme à bien d’autres horreurs culturelles). Je veux pouvoir dire tout cela et que personne ne puisse chercher à m’en empêcher, car c’est une liberté culturelle qui doit être inaliénable que celle de dire ce que l’on veut des vêtements. MAIS je ne veux pas pour autant interdire certains vêtements, pas plus que je ne veux interdire certains livres. Je veux seulement pouvoir les critiquer aussi durement que je l’estime nécessaire culturellement.