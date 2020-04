Coronavirus : l’interview qui fera date

@sls0 Une chose avec laquelle je suis d’accord c’est avec la stupidité du confinement



Ce n’est pas le confinement en soi qui est stupide, ce n’est qu’une conséquence d’un manque de prévoyance et de mesures austéritaires funestes..

Ce qui est absurde c’est la non préparation en terme de dépistage massif et d’équipement limitant la propagation qui, de fait, ne laissé plus que ce choix du confinement pour soulager les hôpitaux pendant le pic de l’épidémie..

C’est tout une pensée économique dogmatique qui est mis devant les conséquences de son idéologie..