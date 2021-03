François Bégaudeau : Peut-on s’émanciper de ses déterminismes ?

@WakeUp j ai uniquement sélectionné cette séquence ou le gars se tortille les méninges pour avancer ceci , il commence a faire un mea culpa sur son appartenance a la classe " bourgeoise " et avance ceci ,je suis bourgeois , donc lorsque je sors du cinoche tres tard et qu il pleut , je peux prendre un taxi afin de ne pas etre mouille et le type de continuer dans la profondeur des pensées abyssales , oui mais je me prive des " sensations sensorielles " d etre sous la pluie . Il n a qu a opte la marche comme le fit jadis Montaigne et qu alla a Urbino ou une statue a son effigie a ete dressee .

Montaigne a son epoqye n avait guere le choix et par la force des choses , il avit les pieds sur terre .

C est assez simple non au lieu de se tortiller le cul sur son tabouret et les méninges

Il n a qu a endosser la veste en Kevlar des pompiers , il aura des sensations sensorielles ce type

Est ce cela les universitaires ? La France descend !