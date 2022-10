Meurtre de Lola : horreur absolue ! "La responsabilité du pouvoir est entière, totale !" (Nicolas Dupont-Aignan)

@juanyves

Bonjour,

" Les mouvements migratoires ont été générés par des politiques impérialistes et exclusives (Irak, Libye, Haiti, Syrie, Afghanistan etc ...), par des phénomènes climatiques dont on peut discuter la source, par des pìllages de ressources (diamants du Liberia, Congo etc ...) et par un système financier (FMI, BM ...) qui oblige les états pauvres à s’endetter en payant des taux d’intérêts usuriers qui peuvent aller jusqu’à 20% sinon plus....."

Certes mais comment expliquez vous le cas de la Suede ou l’immigration de masse, cad un peuplement de "remplacement" à crée la réaction que vous connaissez

Vous me semblez tres érudiy, j’attends donc vos reponses sur les responsabilités de la Suede dans la colonisation des peuples que vous évoquez

Si vous pouviez nous instruire, votre serviteur en 1er ?



Secondo, expliquez nous, encore une fois comment un peuple historiquement de gauche, 100 années ou quazi il me semble, vous rectifierez le cas échéant ait d’un coup subrepticement basculé dans le nauséabond, les pires periodes de l’histoire, le fachisme, la xénophobie crassze, le racciste abject et arbitraire, etcetcet...

En représentant du camp du bien vous laisse completer les superlatiifs et noms d’oiseaux de ce peuple désormais infigne de vivre

Tertio, vous parlez des guerres et du FMI etc... des pilleurs de ces peuples...

Encore une fois (et comme vous au passage j’ai pesté pour les interventions), mais... et le mais semble tres important, il me semble , vous rectifierez que pour l’Afghanistan que vous citez, qui y a mis le plus le darwa, pas la France il me semble mais bien plus les USA ? rectifiez mes propos n’ghésitez pas à me reprendre .... Le FMI c’est pareil il me semble...

ET concernant la Chine et l’Afrique vous savez ce qu’il s’y passe vu que vous évoquez le sujet des dettes ...

Donc expliquez moi comment est il possible que les 1.25 Millards d’Africains n’envahissent pas la Chine

Vous voyez bcp d’Africains en Chine ? ou ca . ? Quand ? ou ?



Donc pourquoi donc ces gens ne vonts pas chez les responsables de leurs malheurs, vu que vous accollez iposo facto le peuple d’un pays et leurs oligarches qui eux en sonts responsables et par contre ne sonts jamais impactés par les resultats des causes des effets qu’ils génerent.

Alors que ici aavec quelques exemples ceci est résolument démontré faux, et une erreur intellectuelle grossière.



Concernant les retraites, sauf à etre un raciste fini qui prends l’etranger intelligent pour un sous deumeuré, vous n’en etes pas il me semble ?



pensez vous que si celui ci à un haut potentiel, une femme et une famille, qu’il soit un minimum informé, qu’il va quitter un shit-hole pour un autre shit-hole ou lorsque ses gamins rentrent de l’ecole il ne sais pas si il retrouvera sa gamine entier ou en pieces détachées dans une malle) et que ca femme lui dira

"Oh oui chéri, c’est une si bonne idée ce pays ...

j’hesitais justement avec l’Irak, pourquoi ne choirsirions pas Stains, Bobigny etc pour etre dans le bain, vu que Macron à descidé de faire devenir l’ensemble du Territoire Francais comme le 9.3 ou autres contrés du genre "

Ne me dites pas que c’est faux ou je vous renvioie à cet article ou une mere Musulmane en parlant de notre pays dis que celui ci ressemble par endroits à l’Afghanistan, mais cette mere éplorée face au gauchiste lambda ne peut etre qu’une sombre raciste, vous savez un peu comme le peuple Suedois nauséabon qui refuse le camp du bien et surtout ses resultats

Je cite :

"Sa mère Parveen déclare :

« Moi je ne suis pas voilée, je fume, mais je suis aussi musulmane.

Je ne comprends pas qu’en France, une femme puisse mourir, comme en Afghanistan, parce que c’est une femme.

Shaina, elle a été sanctionnée par les garçons de la cité, elle voulait être libre, et on l’a tuée à cause de ça. »

Pourquoi je vous en parle parce que c’est quazi la date du proces

Mais il suffis de remonter à hier pour trouver une femme brulée à l’essence

Je voius laisse verifier c’est à Stains, un des gralls de la reussite du camp du bien



C’est sur que le niktamer de deux de QI lui ne se posera pas ce genres de questions déja pour une simple raison

il prendra le dernier choix, cad les pays qui sonts prets à l’acceuillir , ceci peut etre pour en remplacer sa population d’origine, sisi c’est arrivé...

et depuis longtemps les Amerindiens , puisque nous parlions des USA il y a peu , ils etaient plus de 100 Millions, cad plus que nous, par leur non vigilance car l’homme blanc etais au départ archi minoritaire, meme pas un prout de mouche, a reussi l’exploit d’eradiquer ce peuple en moins de 90 ans...



Pensez vous complotiste au vu des faits de penser que dans 90 ans le sort des natifs historiques , malgré les mélanges qui sont tres majoritairement de racines eiropéeenes et aussi dans un temps tres long , ne releve pas de l’Amérindiien à qui dans un Zoo on jette quelques cacaouettes..

Le nombre fais qualité il me semble

Qu’en pensez vous ? vous comprenez la remarque et la question ?

Comme pour ls moyens de génocide d’un peuple

il peut etre effectué de multiples manieres , non ?



Pour revenir à nos moutons comme l’a bien souligné Quijotte je crois, pensez vous que faire venir une population tres peu éduquée, la seule ayant donc ce second choix, donc avec des boulots ubérisés à 400 balles par mois voir non déclarés par des patrons mafieux, reglera vos retraites, serieusement croyez vous à cette fable ? etes vous dans l’idéologie à ce point.

Et de l’autre pour celle éduquée (tres rare) d’un coté vous nous parlez colonisation et de l’autre vous soutenez le pillage des quelques élites que ces peuples possedent, les enfermant de fait dans la difficulté

Avouez que question logique, piller ces pays , est un raisonnement de gauchiste sans neurones dont rassurez moi vous n’etes pas

Alors qu’a l’inverse dans la pure logique il faudrai renvoyer ces gens chez eux pour que justement ils aident les leurs ? non ? vous n’etes pas d’accord , argumentez ceci m’interesse.



Car le déplacement de ces populations ne sert que les dirigeants et les actionnaires et le patronnat filou, qui profite de cette misère humaine et qui lui n’en subira pas les "effets collatéraux"



Vous excuseez mes nombreuses fautes de frappe c’est tapé "a la volée"

Bonne soirée