Exoplanètes : des découvertes toujours plus étonnantes et nombreuses

La liste des exoplanètes découvertes n'en finissant pas de s'allonger (plus de 4000 exoplanètes confirmées à ce jour), nous allons creuser un peu ce sujet étonnant à l'aide de vidéos créées par 12 Parsecs, la fille dans la lune, Hugo Lisoir et l'Université de Liège

(12 Parsecs, 24 févr. 2019, 23min41 : C'est quoi une exoplanète ?)

(la fille dans la lune, 6 déc. 2018, 5min00 : Une super-terre à seulement 6 années lumière de nous)

(Hugo Lisoir, 6 déc. 2018, 15min50 : Chasseurs d'exoplanètes - Episode 1 - les méthodes indirectes - LDDE)

(Hugo Lisoir, 3 janv. 2019, 12min38 : Pourquoi est-il si difficile d'Observer une Exoplanète ? - CDE2)

(Hugo Lisoir, 24 janv. 2019, 14min47 : Comment fait-on pour observer une exoplanète ? CDE3)

—> Futura Sciences, 26 déc. 2018 : Une nouvelle classe d'exoplanètes faites de rubis et de saphirs

(Université de Liège, 5 déc. 2018, 3min50 : SPECULOOS : un nouveau regard sur la recherche d'exoplanètes)

Le projet SPECULOOS - Search for habitable Planets EClipsing ULtra-cOOl Stars - recherche de planètes habitables éclipsant des étoiles ultra-froides) vise à détecter des planètes telluriques éclipsant certaines des étoiles les plus petites et les plus froides du voisinage solaire. Les exoplanètes détectées par SPECULOOS devraient ainsi nous offrir l'opportunité d'analyser l'atmosphère de mondes extrasolaires similaires à notre Terre, afin notamment d'y chercher les traces d'une activité biologique. Plus d'infos : https://www.speculoos.uliege.be

(Université de Liège, 23 févr. 2018, 3min13 : TRAPPIST-1 - Un an après la découverte)

A l'occasion du premier anniversaire de l'annonce de la découverte du système exoplanétaire composé du plus grand nombre de mondes potentiellement habitables, Michaël Gillon et Valérie Van Grootel reviennent sur les nouvelles informations dont on dispose et qui nous permettent aujourd'hui d'en savoir un peu plus sur TRAPPIST-1 et ses 7 planètes. Plus d'informations : https://www.news.uliege.be/TRAPPIST1AN