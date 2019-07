« White » le dernier livre de Bret Easton Ellis : une promenade à la recherche de Patrick Bateman dans l'Amérique post-impériale...

Dans sa vidéo "White (Bret Easton Ellis)" Michel Drac nous présente d'abord le sujet du livre :

Ce que Bret Easton Ellis révélait dans American Psycho c'était en fait l'effet que ça faisait de devoir s'intégrer dans un monde laid. Eh bien tout simplement ça fait souffrir ; ça fait souffrir parce que personne n'aime s'enlaidir, et pour s'intégrer dans un monde laid il faut s'enlaidir. Et quand on est dégoûté par le monde qui nous a créé, on est dégoûté par soi-même. Et donc on est vide de soi-même... Et c'est ça que Bret Easton Ellis montrait dans American Psycho. (...) Et alors, c'est un petit peu ça qui rend Bret Easton Ellis intéressant, le voilà qui revient 30 ans plus tard pour décrire une autre époque et une autre jeunesse, une nouvelle générations : les "millennials". Qui va être confrontée à une autre Amérique et à un autre type de laideur. C'est plus le monde des yuppies des années 80, tellement calibrés qu'ils étaient terrifiés à l'idée d'être interchangeables, c'est autre chose... c'est le monde des réseaux sociaux des années 2010, un univers de laideur criarde, où tout le monde a le droit à son quart de seconde de micro-célébrité, mais avec au fond le même problème : comment être quand on ne peut pas être beau, vrai et bon ?

C'est l'un des auteurs principaux du mouvement Génération X et on le classe parfois parmi les romanciers d' anticipation sociale . Il se considère comme un moraliste, bien que certains voient en lui un nihiliste . Ses personnages sont souvent jeunes, dépravés et vains, mais ils en sont conscients et l'assument. Ellis situe ses romans dans les années 1980 , faisant du mercantilisme et de l'industrie du divertissement de cette décennie un symbole. Ses livres, des dystopies (à ne pas confondre avec des contre-utopies qui répondent à un texte utopique en particulier) qui se déroulent souvent dans des métropoles américaines (comme Los Angeles et New York ), sont peuplés de personnages récurrents. (...)

"On ne regarde plus l’art comme une métaphore, on prend tout au sens littéral." Bret Easton Ellis, le sulfureux auteur de "American Psycho" critique le culte de la victimisation chez les millennials dans son dernier essai. Voici le portrait de la génération Y par la génération X.

C'est un recueil d'essais tirés de mon podcast, "The Bret Easton Ellis Podcast". C'est de la critique culturelle, cinématographique, politique... Ça raconte là d'où je viens, mon enfance, et où j'en suis arrivé à l'été 2018. (...)

"White". C'est un hommage au merveilleux recueil d'essais, "The White Album" de Joan Didion. Le livre s'est d'abord appelé "White Priviledged Male", parce qu'il était écrit du point de vue d'un homme blanc privilégié. Mais ça faisait trop "blague", donc on a fini par ne garder que "White", ce qui suggère la neutralité, l'objectivité, la pensée zen... C'est ce à quoi le livre appelle.

Une rencontre exclusive avec l’écrivain culte américain Bret Easton Ellis. L’auteur d’ « American Psycho » et « Lunar Park » a reçu François Busnel chez lui, à Los Angeles, à l’occasion de la parution de son nouveau livre, « White » (Éditions Robert Laffont). Il nous offre un témoignage captivant et savoureux, dans lequel il revient aussi sur sa carrière, les écrivains qu’il admire, mais aussi l’Amérique de Trump et ses démons.

Quoi de mieux pour commencer l'année que de parler d'ultra-violence, de sexe et de capitalisme ? Un épisode sur American Psycho, un livre bien dérangeant mais... Que trouve-t-on de plus ?

Genèse du livre

Dans une interview de 2019, l'auteur Bret Easton Ellis avoue : « Chacun de mes livres est, en ce sens, autobiographique : il reflète les épreuves que je traverse et m’aide à les surmonter. Je ne l’ai pas toujours avoué : quand American Psycho est paru, j’ai dit que le roman parlait de mon père, du capitalisme, des années Reagan, mais j’étais trop timide pour confesser que c’était avant tout un livre sur moi »1.

Dans une interview de 2016, il indiquait déjà, à propos de ce roman : « J’avais publié deux romans, j’étais jeune, riche et célèbre. Pourquoi me sentais-je si insatisfait ? En fait j’étais écœuré par le reaganisme triomphant, les valeurs et le mode de vie des yuppies, et à travers American Psycho, j’ai pu exprimer mon dégoût. Mes émotions se sont incarnées en Patrick Bateman comme en Clay auparavant. Glamorama, lui, est né du trop-plein de célébrité subi après la controverse suscitée par American Psycho »2.

Résumé

Le roman raconte l'histoire de Patrick Bateman, un flamboyant conseiller en gestion de patrimoine de Wall Street âgé de 27 ans qui travaille chez Pierce & Pierce à la fin des années 1980.

Bateman est beau, riche et intelligent, comme tous ses amis. Il prend soin de son corps, fréquente les meilleurs restaurants et clubs de la ville, où il est impossible d'obtenir une réservation si on n'est pas quelqu'un. Il collectionne les cartes de visite somptueusement décorées, tout comme ses costumes de stylistes renommés (tels que Paul Smith, Ralph Lauren ou Valentino), va dans les boîtes de nuit branchées (où il écoute avec ravissement les tubes d'INXS qui le fascinent) et sniffe de temps en temps une ligne de coke, comme tout bon yuppie. Il évoque souvent son travail (ainsi que celui de ses collègues et amis), mais à chaque fois qu'il est à son bureau, on ne le voit pas faire grand chose. Profondément préoccupé par son apparence personnelle, Bateman donne une description détaillée de son régime de beauté quotidien.

Cependant, la vie parfaite de Patrick Bateman cache une autre réalité, sordide celle-là : celle d'un psychopathe, ou un schizophrène qui s'imagine psychopathe. À l'abri dans son appartement hors de prix, au milieu de ses gadgets dernier cri et de ses meubles en matériaux précieux, Bateman tue, décapite, égorge, viole. Sa haine des animaux, des pauvres, des étrangers (les Européens notamment), des homosexuels et des femmes est illimitée, et seul son humour froid conserve une trace d'humanité. (...)

