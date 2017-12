LINKY : la vidéo pour tous !

Tout ce que vous devez savoir sur les compteurs communicants Linky, Gazpar et cie, et sur pourquoi et comment les refuser

Précision : Stéphane Lhomme ne vend rien et intervient de façon bénévole (hormis frais de déplacement)

pour défendre les valeurs du Service public, bafouées par le gouvernement et les dirigeants d'Enedis