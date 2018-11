Mélenchon VS Asselineau sur le 17 novembre et le prix de l’essence

@revolQé1

Je comprends votre point de vue, mais il faut être réaliste. Malheureusement les actions coup de poing, les manifestation ou les pétitions n’aboutissent à rien, ou alors à la marge, même celles qui sont très suivies.

La pétition contre les 80 km/h a réunie plus de 2.5 millions de signatures, excusez du peu, mais n’a rien fait changé par exemple. Toutes les dernières manifestations, peu importe qui appelé à le faire (syndicats, partis politiques, ...) n’ont eus aucune incidence sur la politique mené par Macron : ce sont toujours les GOPEs et la politique de l’UE qui sont appliquées servilement par notre toutou en chef et ses lèche-bottes.

Vous remarquerez que FA ne conteste pas du tout la légitimité du mouvement, bien au contraire, il en explique les causes. En revanche il reste sceptique sur l’efficacité pratique d’un tel mouvement. Il ne dit pas qu’il ne faut rien faire et il n’empêche d’ailleurs personne de participer au mouvement : il prévient par contre que la probabilité est extrêmement importante qu’il s’agisse d’un énième coup d’épée dans l’eau.

De plus, tout va être fait par Macron et sa clique pour casser le mouvement et en limité la portée. Nos dirigeant sont passé maitre dans l’art de briser les mouvement populaires pour garder la population au pas.

Le problème c’est que FA ne fait qu’être réaliste, malheureusement, et que cette réalité n’est pas plaisante à entendre et à voir.