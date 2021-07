TRANSHUMANISME et Homme augmenté : le débat !

@yoananda2 " L art est du divertissement " c est un idiot et sans culture . Un argument imbécile .

J ecoute de la musique classique en autre , et j apprécie l art , cela me procure du bien . Un microprocesseur est certes une belle réussite technique mais il n est pas un objet d art .

La technologie sert en revanche au divertissement ,et souvent débile .

Et malgre la technologie, le niveau baisse .

Quant au transhumanisme , il cite le bebe modifié par le ciseau moléculaire en Chine et l IA , la Chine est un etat totalitaire . IL oublie de le citer ,

Laurent Alexandre l a reconnu tout de même alors qu il nous ventait le développement de l IA en Chine . Ce fut pendant ses conférences sa référence .

Il cite les ingenieurs notamment ceux qui modifie notre nourriture ; il semble avoir un tropisme pour les Ricains , plus de la moitie de la population sont des sacs a merde sur patte , Ils ne sont même plus capable de se mouvoir .

Je vous ferais remarquer qu il existe des centaines d espece de pommes poires ect issu de la selection naturelle mais que l industrie alimentaire ne propose que quelques especes .

Et entre les deux , le gout a disparu , c est une alimentation standardisée qui provoque désormais des allergies alimentaires . Le tube digestid est beaucoup complexe que l on croyait !

Quant a ces mêmes amércains , on ne peut pas dire que cette sociéte soit harmonieuse .

Les américains consacrent des fortunes dans leur budget militaire et notamment dans l IA et dans un seul but pour la guerre .

In fine le transhumanisme est un eugenisme caché ; Hassan devrait le savoir

Cette idée n est pas tres nouvelle . L homme nouveau le surhomme la race supérieure C est une fable connue et beaucoup de scientiqfiques avec un bon QI ont participé à l avénement de ces régimes totalitaires , Il a une corrélation évidente entre cette doctrine et ces régimes La Chine est un exemple contemporain

IL est con pour ne pas voir que derrière cette nouvelle mouvance , il se cache des intérêt notamment l avenement d une nouvelle aristocratie mondiale qui dominera le monde non seulement par la finance mais aussi par la maitrise du savoir scientifique. La nouvelle race des seigneurs .

Quant au facteur temps , vous avez raison , la vie de l homme sur terre n a ete et ne sera qu une tres breve histoire du temps pour l homme .

Il devrait relire l Ecclesiaste La vanité et nous redeviendrons poussière. Si l homme futur sera transhumansime , il ne resourdra pas la question du temps



Quant à l évolution , Hassan oublie simplement que cette nature a des millions d années d evolution et malgre notre connaissance , il y a encore beaucoup d inconnus sur la compréhension du fonctionnement de celle ci .

Nous sommes déjà incapable de modeliser le climat ,

Nous sommes incapables de prevoir les consequences de la mutation du CORONAVIRUS qui n a pourtant que 30 000 bases . Lorsque l on fait une experience in vitro et que l on l applique sur le corps humain il n y a pas de transcription automatique . Un peu de modestie s impose . Le vivant est complexe ,

Quant a l intelligence , Einstein a eu des enfants , l un deux etait psychotique

Einstein jouait aussi du violon , donc Hassan avance des conneries .

PS il emploie un raisonnement spécieux notamment sur le biface , je doute qu a cette époque l homme avait un raisonnement elabore D ailleurs , il a mis 10 000 a faire des bifaces . Le propos n est pas de rejete le progres technique mais comme le souligne pertinemment Jean Michel Besnier , le solutionisme , c est a dire d apporter des solutions à des problemes que nous avons créer . Exemple la pollution est systemique desormais , dans l espace cela posera des problemes , la bras articulé de la station a recu un debris et a failli ne plus etre operationnel

Il est vrai que l IA sera necessaire parce que nous avons une pietre intelligence celle de ne pas prevoir Idem pour la pollution des oceans ect En cela nous sommes encore des primates . La bombe atomique s est substituée au caillou !