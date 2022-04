La géopolitique de l’énergie après l’Ukraine. L’Europe à court d’énergie ?

7 jours sur Terre | Thinkerview

Alors que L'Europe tente désespérément de briser la dépendance énergétique envers la Russie de Vladimir Poutine, le choc d'approvisionnement, dans certains pays, s'annonce brutal.

L'Europe peut-elle réellement trouver de nouveaux fournisseurs ou est-il déjà trop tard ?

7 jours sur Terre — La géopolitique de l'énergie après l'Ukraine — 1 avr. 2022 — 22 min 30

Dans cet épisode, Benjamin Tremblay et 7 jours sur Terre exposent les impacts économiques, stratégiques et géopolitiques de la crise de l'énergie qui frappe actuellement l'Europe.

La Russie fournit 40% du gaz naturel de l'Europe...

- 2:30 Survol rapide de la situation actuelle

Les 10 candidats potentiels pour combler le vide laissé par la Russie : Qatar, USA, Algérie, Norvège, Turquie...

Personne n'a réellement la capacité de remplacer la Russie (10:30)

Pourquoi les pays producteurs voudraient-ils augmenter la production ? Afin de baisser les prix d'une ressource limitée, pour aider l'Europe ? En risquant d'inonder le marché ? Et sans aucune garantie que les sanctions contre la Russie durent plus que quelques mois...

Le dilemme américain : le prix du gaz (de l'énergie) doit rester faible sur le marché intérieur, mais il doit être élevé à l'export pour rentabiliser les coûts de production...

- 14:00 La sécurité énergétique est un attribut de la sécurité nationale

Le chantage américain au dollar...

Les principales "énergies vertes" sont dépendantes de la production de terres rares (voir l'article Terres Rares : pourquoi sont-elles si importantes ? (Spatial, Armes, Déchets, Enjeux..))

La diversification et l'efficacité énergétique seront les clés (17:40)

- 19:54 Le marché pourrait-il se stabiliser lui-même ?

La géopolitique de l'énergie ne sera plus jamais la même...