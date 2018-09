Eric Zemmour aurait préféré que Hapsatou Sy s’appelle Corinne : elle menace de porter plainte

@Zatara

C’est un symbole. Il ne s’agit pas d’en faire un "combat" juste de remarquer l’évidence : le prénom renvoie à une identité, qu’on le veuille ou non. Quand on appelle son enfant Mohammed, Enzo, Chang ou Fatoumata on exprime la volonté d’inscrire dans l’état civil français une identité qui n’est pas française. David est un prénom français, Ismaël non. Ne pas admettre cela c’est admettre qu’au fond la France est juste un hôtel ou plus précisément un MacDo dont le slogan est "Venez comme vous êtes" car de toutes façons il n’y a pas de culture française, pas d’histoire, pas d’art français, pas de jardins à la française, etc.

Si les symboles n’étaient que la cosmétique, nous cesserions alors de commémorer les morts (après tout, tout cela n’est que du passé, il faut aller de l’avant...), supprimerions le drapeau (pour en mettre un arc-en-ciel à la place ?), effacerions les blasons, les devises, choisirions la chanson de Neneh Cheery et Youssou n’ Dour pour remplacer la Marseillaise, et puis nous réécririons intégralement l’Histoire de France. D’ailleurs pourquoi ne pas remplacer le coq gaulois (auquel BHL tient tant à rabattre le caquet) par un lion... ne venons-nous pas tous d’Afrique après tout, et puis il y a des milliers d’années il y en avait en Europe ? Pourquoi ne pas remplacer ce "nos ancêtres les Gaulois" (c’est déjà le cas...) par "nos ancêtres les humanoïdes indifférenciés" ? La fantaisie internationaliste vaut bien un stupide roman national. Et puis les églises ne sont rien d’autres que les mosquées des chrétiens, les calvaires, des croissants torturés, David est Daoud, Ismaël est peut-être en réalité Isaac (selon Tabari qui n’est sûr de rien... cf. ses Chroniques) et lycée de Vers...Tambouctou.