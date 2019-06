L’incroyable arnaque de la hausse du prix de l’électricité !

"Putain", quand les gens vont t-ils comprendre qu’il faut sortir de l’UE ?

La mise à mort de l’agriculture française

Un éleveur bio explique comment l’agriculture française est assassinée par la mise en concurrence sauvage au niveau mondial.

https://www.upr.fr/actualite/la-mise-a-mort-de-lagriculture-francaise-entretien-uprtv/

Hôpital de Libourne : les personnels des urgences rejoignent la grève nationale

Afin de protester contre le manque d’effectifs et leurs conditions de travail, les personnels des urgences de Robert-Boulin ont observé un débrayage de cinq minutes ce mardi midi et ont choisi de suivre le mouvement de grève nationale.

Source : Sud-Ouest (28 mai)

Les coupes budgétaires dans le service public et en particulier dans la santé deviennent critiques : diminution des moyens humains, financiers et matériels, fermeture de centres sont responsables de conditions inhumaines pour les employés et les usagers. Imposées par l’Union européenne à travers les GOPE, ces coupes budgétaires ne peuvent malheureusement que se poursuivre, quelle que soit la mobilisation du personnel…

Plan social chez GE Belfort : les élus locaux accusent Macron d’avoir su avant les élections européennes

La rumeur d’un plan social chez General Electric courait depuis plusieurs mois. Mais il a finalement été annoncé 48 heures après la fin des élections, s’indigne le maire de Belfort, Damien Meslot.

Source : BFM TV (29 mai)

Voici un dossier où la responsabilité de M. Macron est directement engagée, puisque c’est lui, en tant que ministre de l’Économie, qui avait autorisé en novembre 2014 la vente des activités énergie d’Alstom à General Electric.

Il est clair que dans le cadre de l’Union européenne, toute politique industrielle nationale est impossible à cause de la sacro-sainte concurrence libre et non faussée (dont on voit en ce moment le peu de cas que fait le gouvernement américain au sujet de Huawei).

Seul un gouvernement français débarrassé des contraintes des traités européens sera à même de garantir l’existence de filières industrielles en France

Élargissement de l’UE. Bruxelles veut des négociations dès « maintenant » avec l’Albanie et la Macédoine

L’exécutif européen a plaidé ce mercredi 29 mai 2019 pour une ouverture sans plus attendre des négociations d’adhésion à l’Union européenne de l’Albanie et de la Macédoine du Nord, jugeant que les deux pays avaient fait les efforts demandés par les 27, à qui appartiendra le dernier mot.

Source : Ouest-France (29 mai)

Alors que l’Europe craquelle de toutes parts, que le Royaume-Uni s’en va et que la situation financière italienne menace de faire s’écrouler l’euro, les docteurs Folamour de la Commission réclament toujours et encore l’élargissement de l’UE. Bien entendu, l’Albanie et la Macédoine ont auparavant prêté allégeance à Washington en rejoignant l’OTAN.

Mais qui payera l’entrée dans l’UE de deux pays qui ne peuvent prétendre être contributeurs nets et qui, certainement, recevront plus qu’ils ne donneront ? Encore une augmentation de la contribution à prévoir pour notre pays.

La Pologne annonce son intention d’acquérir 32 avions de combat F-35A

Le ministre de la Défense polonais l’a annoncé sur Twitter à l’issue du faux suspens de l’appel d’offres, sachant que Varsovie avait déjà indiqué la préférence pour l’avion américain. L’entreprise française Dassault, fabricant du Rafale, n’a même pas daigné proposer une offre. Après l’Italie, les Pays-Bas, le Danemark et la Belgique, la Pologne sera donc le cinquième État membre de l’Union européenne à doter ses forces aériennes d’avions F-35A.

Source : Opex 360 (29 mai)



La Pologne reçoit des aides européennes donc 2 milliards d’Euros en provenance de la FRANCE !!!

Ou est la solidarité européenne ?

Après les hélicoptères, voici les avions américains que la Pologne choisit d’acheter au détriment d’Airbus ou d’entreprises européennes. Vous avez dit « Europe de la Défense » ? Vous avez dit “ l’Europe fait contrepoids aux États-Unis” ?

source et suite : https://www.upr.fr/actualite/revue-de-presse-du-27-mai-au-2-juin-2019/

D’arrière la hausse des prix EDF on trouve encore les GOPE’s donc l’UE

https://www.agoravox.tv/actualites/societe/article/l-incroyable-arnaque-de-la-hausse-81945

