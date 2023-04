La Ve République a-t-elle un avenir ?

@TchakTchak

Le régime représentatif est en crise (et ceci dans tous les pays démocratiques) mais ça ne veut pas dire qu’il faudrait installer un régime fédéral, totalement impropre au génie français, au caractère français.

La constitution de la Cinquième république est encore ce qu’il y a de mieux, parce que c’est la plus souple des constitutions, contrairement à ce que raconte Ph. Fabry. Elle a permis en effet les cohabitations de 1986, 1993 et 1997 et donc un retour au régime parlementaire pur mais sous contrôle présidentiel. Il ne faut pas oublier que ce sont les fautes du Président en place qui ont mené à ces cohabitations. La grande bêtise de nos gouvernants fut de croire que la cohabitation était un défaut. A défaut de cohabitation aujourd’hui, nous avons une dispersion tripartite incapable de former majorité et opposition. Si vous demandez leur avis aux Français, évidemment, ils vous diront que ça leur convient bien, comme le rappelle Fabry. Ils ne voient généralement pas plus loin que le bout de leur nez.

Il y a des améliorations à apporter, notamment le développement du référendum d’initiative populaire mais dans l’ensemble, le régime monarcho-républicain convient bien à ce pays totalement anarchique ; vous oubliez là aussi que la France est une collection de peuples, configuration aggravée encore par l’immigration, qui n’auraient qu’une envie s’ils en avaient la possibilité : faire cavalier seul. Soit le régime centralisé est fort, le pays est alors unifié, les peuples pacifiés ; soit le régime est faible, les seigneurs locaux alors relèvent la tête et disputent les prérogatives du pouvoir central, le pays est généralement envahi, disloqué : tout ça, on l’a déjà vécu maintes et maintes fois au cours de notre longue histoire.