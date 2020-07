Une invitée de Sud Radio cambriolée en plein direct par une “racaille” - "un colosse défonce ma porte fermée à coups de marteau" !

Une invitée de Sud Radio cambriolée en plein direct par une “racaille” - Incroyable mais Vrai : "un colosse défonce ma porte fermée à coups de pieds et de marteau" !

Où va-t-on en France aujourd'hui, avec les Macron, Darmanin, Dupond Moreti & consorts ?

Montée des violences gratuites en France ?





•10 juil. 2020



Sud Radio



#10h12h Débat - Valérie Expert



Avec Najwa El haite, Nicolas Corato et Matteo Ghisalberti

Najwa El Haïté, qui intervient également sur CNews, a vu un cambrioleur pénétrer chez elle sous l’oeil inquiet des autres intervenants.

Le parallèle est dramatiquement évident. Ce vendredi 10 juillet, alors que l’élue d’Évry Najwa El Haïté intervenait sur Sud-Radio pour évoquer les violences qui touchent la France, ces derniers jours, un individu a violemment pénétré chez elle pour s’emparer de son ordinateur.

« Ça s'est fait en une fraction de seconde »

Après la scène, retransmise en direct en vidéo, Najwa El Haïté a été contactée par téléphone par la présentatrice de la radio. « Je suis vraiment désolée, mais il m'est arrivé un truc de dingue. Un jeune que j'ai vu a défoncé ma porte, qui était fermée, à coups de marteau et de pieds. Cela a été d'une violence inouïe, il m'a volé mon sac et mon portable. On parlait de racaille et bien il y a une racaille qui est entrée chez moi », a raconté celle qui est aussi docteur en droit et intervient régulièrement sur CNews.

