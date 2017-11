Affaire Robert Boulin : la version officielle ne tient pas (Envoyé Spécial, 26/10/2017)

@berry

cette affaire qui était un véritable secret de polichinelle (il fallait être débile pour croire à un suicide) "ressort" maintenant car des 2 principaux suspects (cui bono) l’un Pasqua est aujourd’hui décédé et l’autre ex-président est déclaré sénile et ipso facto non justiciable (c’est pratique)

le meurtre de Boulin est le crime fondateur du parti RPR, machine de guerre électorale de Chirac