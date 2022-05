Anne-Cécile Robert : la manipulation de nos émotions dans une société du mensonge

LA MANIPULATION DE NOS ÉMOTIONS DANS UNE SOCIÉTÉ DU MENSONGE - Anne-Cécile Robert —> par ÉLUCID (le 14 mai 2022)

Dans la vidéo :

L'élection présidentielle, un cauchemar (dépolitisation, hyperpersonnalisation...)

Les sondages

L'abstention (crise politique, Référendum 2005...)

Système électoral, logique présidentielle, destruction de l'espace politique

Réforme des institutions (doit venir des citoyens, les experts parés de toutes les vertus, mépris du peuple et de la démocratie, assemblée constituante)

RIC (Référendum d'Initiative Citoyenne)

Gilets Jaunes ("ça reviendra", répression policière, mutilés...)

Les médias, mensonges, s'informer, espaces publics de discussion, monopoles

Distinguer le vrai du faux, réapprendre le temps long, réapprendre à décoder la réalité, réapprendre l'esprit critique, discours officiels vs discours "complotistes"...

Invasion de l'espace social par l'émotion (manipulation, une manière de cacher sa responsabilité, "antijournalisme", conflit Russie-Ukraine, traitement émotionnel et caricatural par les médias, vision déformée de la diplomatie, rivalité systémique, "on est les gardiens des valeurs morales", "pour justifier des choix géo-stratégiques")

Rôle de l'Union européenne, atlantisation, OTAN (outil d'hégémonie sur le reste du monde), logique conflictuelle vis-à-vis de la Russie, alliances internationales...

Anne-Cécile ROBERT est journaliste au Monde diplomatique et professeur associé à l'Université Paris 8. Spécialiste des institutions européennes et de l'Afrique, elle est l'auteur de deux petits livres formidables : "La stratégie de l'émotion" et "Dernières nouvelles du mensonge" (ed. Lux). Elle décrypte la déliquescence de la démocratie, du débat public, et de la pensée en général....