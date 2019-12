Professeur agressé à Grenoble : « C’est l’un de mes élèves qui avait organisé le guet-apens »

@Conférençovore



Les faits divers renseignent sur l’état d’une société mais ils renseignent très mal. La surexposition médiatique aux faits divers mène à ce que qu’on appelle « le biais de disponibilité » qui est la tendance à évaluer la probabilité associée à un évènement en fonction de la facilité avec laquelle des exemples nous viennent à l’esprit. Il s’explique par le fait que notre système cognitif utilise des informations enregistrées dans notre mémoire notamment lorsque celles-ci sont saillantes, et c’est précisément, l’effet des faits divers : les rendre saillant. C’est ainsi que, par exemple, dans les sondages, les gens déclarent qu’un voyage en voiture est moins dangereux qu’un voyage en avion alors que les statistiques montrent que les accidents de voitures sont bien plus fréquents et font incomparablement plus de victimes. Seulement, ce sont les accidents d’avion qui sont les plus spectaculaires et les images, relayées par les médias se transforment en souvenirs facilement et rapidement disponibles, c’est ainsi que notre mental va surpondérer ce risque.

Je ne dis pas qu’il ne faut pas lire des faits divers mais il faut tenir compte de ce fait surtout dans un contexte le nombre de faits divers dans les JT a augmenté de plus de 70 % en une dizaine d’année, sans même parler de la montée en puissance des réseaux sociaux aujourd’hui ou certains sites sont spécialisés dans l’empilement des faits divers de manière cumulative et qui renforce d’autant plus le sentiment qu’on a affaire à une situation de quotidienneté constante. Et il suffit que ces faits divers correspondent à un vécu personnel pour qu’on se construise une réalité qu’on jugera incontestable, le fameux « LE réel », pour reprendre mon exemple d’accident d’avion, une personne qui a perdu un proche dans un accident d’avion ou qui a survécu à une catastrophe aérienne mais qui prend la voiture tous les jours aura la très forte impression que les avions sont plus dangereux que les voitures, une impression tellement forte qu’elle en deviendra une conviction et il y’a de forte chance qu’elle accuse de déni pathologique ceux qui la contredisent.

C’est pareil pour la sécurité et c’est pourquoi il y’a une différence entre l’insécurité en tant que telle et le sentiment d’insécurité qui est un affect reposant sur le vécu et/ou la surexposition médiatique aux faits de violence et qui peut donner l’impression que notre société est de plus en plus violente alors qu’il n’en est rien, voir cette excellente vidéo de Dataguele sur le sujet. En conclusion, à la compilation de faits divers qui ne parlent des trains que lorsqu’ils sont en retard , je préfère l’analyse transversale d’un phénomène qui permet, elle, de distinguer sa visibilité et sa fréquence.

Quant aux théories sur le QI des populations qui s’appuient sur le travail de Richard Flynn, je vois depuis des années énormément de choses qui sont dites à ce sujet comme si c’était une causalité absolue mais combien ont réellement lu Flynn ? Et plus encore, combien de gens ont lu les critiques de ces travaux et connaissent les erreurs méthodologiques qui ont été notées ? C’est un très vaste sujet dont il serait difficile de parler sur ce site de façon intelligible mais je dirai simplement n’adhère pas à cette théorie. Par ailleurs, je suis persuadé qu’en cherchant bien, on trouvera un fait divers d’un prof tabassé par un élève dans les années 60.