Vers la démocratie directe

Bonjour.

Je ne suis pas certain que vous ayez pris conscience que les Nuits Debout ont été un échec surtout du fait que ces agoras vendues comme libres ouvertes et directes ont été très largement "entrismées" par des gens très typés, très structurés, très motivés, très idéologisés aussi, très rompus à l’exercice de la prise en main des "agoras" et encore plus des estrades des "agoras", et en somme très peu représentatifs des Français lambda qu’ils ont largement fait fuir d’ailleurs ?





Si vous avez pris conscience de cela, ce que j’espère car nous sommes là dans le factuel et aucune idée aussi belle soit elle en apparence sur le papier et en pensée ne doit faire l’économie des constats à partir des faits sinon cela devient idéologisme et finit mal, toujours, avez vous une réponse à apporter à ce problème ?



Merci.