Étienne Chouard vs Bertrand Mathieu sur RT : Enfin, un vrai débat sur le RIC chez Taddéï !

@ l’auteur de l’article

Je vous le dis amicalement : présenter Bertrand Mathieu comme étant le circonspect au jugement plus prudent et Etienne Chouard comme l’optimisme est fallacieux.

Vous ne vous reposez pas sur les arguments de chacun mais sur l’image que vous vous faites d’eux dans votre esprit pour pouvoir présenter les choses de cette façon. Parce que je pourrais très bien inverser votre présentation : EC a un jugement plus prudent, plus circonspect et Bertrand Mathieu est optimiste. Ce serait aussi l’image que je me fais des deux.

On ne peut pas être optimiste ou circonspect au jugement plus prudent de façon absolue, on l’est vis-à-vis de quelque chose. EC peut légitimement être présenté comme l’optimiste vis-à-vis de la démocratie mais aussi comme étant le circonspect au jugement plus prudent vis-à-vis du régime représentatif. De la même manière, Bertrand Mathieu pourrait légitimement être présenté comme le circonspect au jugement plus prudent vis-à-vis de la démocratie mais l’optimiste vis-à-vis du régime représentatif. Finalement, tout ce que ça dit, c’est que l’un a plus confiance en la démocratie ou en la représentativité que l’autre. Ce qui doit ensuite permettre de trancher, c’est la qualité des arguments.

En présentant les choses de cette façon en assignant l’un à l’optimisme et l’autre à la circonspection, vous ne faites que révéler votre parti pris.