MALAISE. Ugo à Beauvau : le rap hallucinant d’un candidat NUPES

D’façon, le Pen où Méluche, je m’en fous. Ni l’un ni l’autre n’apporte de solution. Le but est que Macron n’ait pas sa majorité. Et même, si NUPES + RN font la majorité à l’Ass. Nat., ils s’opposeront forcément sur l’immigration et les lois sociétales, mais ils seront forcés de constater qu’ils se rejoignent en économie, en social et politique internationale, y compris l’UE. Et ça ne ferait pas de mal.

Surtout ce serait un peu de répit à la marche forcée vers le Reset Schwabien : piqures trimestrielles obligatoires dès les nourrissons avec de nouvelles épidémies qui seront fabriquées, identité et mise en cage numérique, dépouille des actifs de l’Etat (boostée par la dette). Ca, c’est l’ADN de Macron, du PS, de la LR, pas de Méluche ni Le Pen. « Vous n’aurez plus rien » : c’est pour dans 8 ans. Tic tac tic tac. Avec le covid et la guerre, le programme est à jour, voire en avance.

Le choix, il est entre le bordel et le verrouillage totalitaire, y compris sur nos vies intimes.