3 août 2021 - Pr Didier Raoult : "Il n’y a pas de thaumaturge !"

Vexé que certains puissent se permettre encore de lui donner des leçons dans l'exercicie de son métier, il a mis son CV en ligne pour montrer que personne ne peut se comparer à lui ! On pourrait dire ni en quantité, ni en qualité ; aussi il aurait pu utiliser, à bon escient, ma phraséologie habituelle dans des cas similaires, et dire haut et fort :

arrêtez vos conneries SVP !

Il en veut fort, particulièrement aux politiques qui disent savoir comment arrêter la pandémie :

"les virus ont beaucoup plus de ruses qu'ils ne peuvent en imaginer"



Il n'y a pas de thaumaturge !



3 août 2021



IHU Méditerranée-Infection



Pr Didier Raoult, Directeur de l'IHU Méditerranée Infection